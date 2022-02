Edelmetalle: eine sinnvolle Säule der Altersvorsorge

„Sie haben sich zunehmend als unrentabel und verlustreich erwiesen. In Fachkreisen ist man daher längst zu einer Anlageform in physische Edelmetalle übergegangen. Sie sind währungsunabhängig, wertbeständig, inflationssicher und unterliegen nicht der Minuszinspolitik der EZB. Die überdurchschnittliche Rendite von neun Prozent pro Jahr in den letzten Jahrzehnten ist durch die Wertentwicklung der unterschiedlichen Metalle entstanden. Die Kosten sind transparent und werden durch die nicht vorhandene Mehrwertsteuer beim Einkauf neutralisiert.“ Durch die Herstellung von umweltfreundlichen Produkten werden Silber, Platin und Palladium als zukunftsorientierte, ökonomische und ökologische Leitermaterialien immer mehr in der Industrie gebraucht. So wie der Bedarf steige, so steigen auch die Preise und damit der Wert der Anlage. Gold sei weiterhin ein wertbeständiges Zahlungsmittel. „Ob Sie nun einen kleinen Sparvertrag ab 25 Euro oder eine Einmalanlage ab 2500 Euro für sich in den zukünftigen Jahren mehr werden lassen möchten, überlasse ich gerne Ihnen. Ich berate Sie kompetent und kostenlos auf dem Weg zu Ihrer stabilen und sicheren Altersvorsorge“, sagt Klaus Friebel. Im Übrigen haben Anleger und Anlegerinnen täglichen Zugriff auf ihr Depotgeld, können jederzeit darauf zurückgreifen, ein Stück ihres Edelmetalls in den zuständigen Geschäftsstellen in Empfang nehmen oder sich alternativ nach Hause schicken lassen.

