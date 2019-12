Vom Arzt über Bauarbeiter und Koch bis Zimmermann geht das ganze Berufe-Abc. Schwerpunkt bildet die medizinische, die „weiße“ Abteilung. Seit einigen Jahren ergänzt zusätzlich ein starker Onlinehandel das Angebot des Fachhandels. Am 17. Dezember 1919 von Christian Worzedialek gegründet, übernahm 1931 der Sohn Hubert den Betrieb, führte ihn mit Witz und Geschick, erweiterte das Sortiment und wechselte den Standort. 1983 verkaufte Hubert Worzedialek den väterlichen Betrieb an den Großhandelskaufmann Joachim Busch, der im Dezember selbst sein eigenes 50-jähriges Dienstjubiläum bei Worzedialek begeht und den Fachhandel mittlerweile gemeinsam mit seinem Sohn Michael Busch führt. Am Dienstag, 17. Dezember, soll gefeiert werden. Beide Inhaber laden alle herzlichst ab 12 Uhr ein, um beim Entgegennehmen der Urkunde der IHK dabei zu sein. Anlässlich der Feierlichkeiten gewährt Worzedialek in der Jubiläumswoche (16. bis 21. Dezember) 10 Prozent Jubiläumsrabatt (nicht mit anderen Rabatten kombinierbar) auf alles.

