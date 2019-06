Ihr Erfolgsrezept? Alle Gerichte werden in der offenen Küche frisch zubereitet, wobei ein besonderes Augenmerk auf die hohe Qualität der Zutaten gelegt wird. Absolute Renner sind die selbst kreierte Aioli, Mariscos, Rind und Leber. 22 außergewöhnlich aromatische spanische Weine warten darauf, probiert zu werden. Wenn man das „La Bodega de Sol“ betritt, fühlt man gleich, dass hier das spanische Lebensgefühl auch gelebt wird – wie in Spanien eben. „An dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei all meinen Gästen für ihre Treue und bei meinem großartigen Team für seine hervorragenden Leistungen bedanken. Ohne Euch wäre das alles nicht möglich“, so Nanci Haslbeck. Am 20. Juni lädt das „ Bodega del Sol“ ab 19 Uhr zu einer großen Feier mit Live-Musik und vielen kleinen Überraschungen für die Gäste ein. Ab 22 Uhr darf dann auch getanzt werden.

La Bodega del Sol

Brunswiker Straße 54, Kiel

Tel. 0431/5601221