Das Care-Team Kiel blickt auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. „Bedanken möchten wir uns ganz besonders bei unserem tollen Team, ohne das dieser Erfolg gar nicht möglich wäre“, sagen die drei Inhaber. „Ein großer Dank für das entgegengebrachte Vertrauen geht auch an unsere Kunden und Kundinnen sowie die Arztpraxen und Apotheken, mit denen wir zusammenarbeiten.“ Aufgrund der pandemischen Lage musste die Eröffnungsfeier im vorigen Jahr ausfallen. „Da uns die Gesundheit aller sehr wichtig ist, haben wir uns entschieden, auch in diesem Jahr nur im kleinen Keis auf unseren Geburtstag anzustoßen“, sagen Nadin Terwey, Olga Wan und Torsten Storm. Das Care-Team Kiel steht seinen Kunden und Kundinnen direkt am Andreas-Hofer-Platz zu den Büroöffnungszeiten von 9 bis 13 Uhr bei allen Fragen rund um die Pflege gern zur Verfügung.

Care-Team Kiel

Landecker Weg 51a, Kiel

Tel. 0431/66877600

info@care-teamkiel.de