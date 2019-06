Was im August 1969 in der elterlichen Garage in Hammer begann, hat sich heute zu einem erfolgreichen, mittelständischen Unternehmen mit 30 Mitarbeitern im Kieler Haßberg entwickelt. Namensgeber Karl-Otto Sievers, Vater des heutigen Geschäftsführers Christian Sievers, legte mit Mut und Know-how vor 50 Jahren den Grundstein für ein flexibles Familienunternehmen, das sich darauf versteht, gekonnt mit der Zeit zu gehen.