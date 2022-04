Eine Küche für jeden Geschmack

„Zehn Jahre lang gehörten die ,Küchenwelten‘ zur Witthuhn GmbH. Dann haben wir im November 2021 die ,Möbel im Norden GmbH‘ gegründet und das Küchenstudio übernommen“, erzählen die heutigen Geschäftsführer und ehemaligen langjährigen Witthuhn-Mitarbeiter Doris Crivitz und Simon Krause. Zugleich stand ein Umzug an: Statt wie bisher im ersten Stock der Paulsen-Gruppe im Wittland 14-18 sind die Küchenwelten seit 1. April in größeren, frisch renovierten Räumlichkeiten im Wittland 12 auf dem Team-Bau-Gelände zu finden. „Wir lieben Küchen, das gesamte Umfeld und natürlich unsere Kunden und Kundinnen“, erzählen Crivitz und Krause. Getreu dem Motto „Geschäfte werden unter Menschen gemacht“ sind die Geschäftsführer und ihre Mitarbeiter stets auf Augenhöhe mit ihrer Kundschaft. „Wir möchten den Servicegedanken auf eine neue Stufe tragen“, versprechen die Küchenexperten. Von der Beratung mit einem erfahrenen Küchenfachplaner über den Auftrag, die Lieferung und die Montage wird deshalb jeder Kunde rundum gut betreut. „Unsere Mitarbeiter haben jahrelange Erfahrung in der professionellen Planung von Küchen. Dadurch sind wir ein zuverlässiger Partner.“ Neben den vielen qualitativ hochwertigen Küchen ist auch für das kleine Studentenbudget etwas zu haben. Geöffnet sind die „Küchenwelten Kiel“ montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Zum Schluss möchten sich Crivitz und Krause sowie das Team von Küchenwelten Kiel herzlich bei Familie, Verband, Industrie, Helfern und Freunden für die Unterstützung und den unermüdlichen Einsatz zur Fertigstellung des Küchenstudios bedanken.

Küchenwelten Kiel

Wittland 12, Kiel

Tel. 0431/7299-33910

www.kieler-kuechen.de