Im neuen Erdkorn Bio-Supermarkt in der Schloßstraße 2 finden sie auf 300 Quadratmetern ein sorgfältig zusammengestelltes Sortiment von über 5000 Bio-Artikeln, viele von regionalen Produzenten. Sechsmal wöchentlich werden frische Produkte angeliefert, und an der Backwarentheke gibt es täglich eine große Auswahl Brot und Brötchen. Die Käsetheke, ebenfalls mit Bedienung, bietet eine Vielzahl an Spezialitäten aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Müsli, Nüsse, Linsen und viele weitere Lebensmittel lassen sich an der Unverpackt-Station umweltfreundlich in eigene Gefäße abfüllen. Und wer nach dem Einkauf eine Pause braucht, darf sich auf Kaffee und Snacks in der gemütlichen Atmosphäre des Erdkorn-Bistros freuen.

Erdkorn – seit 1. November dreimal in Kiel:

Hopfenstraße 63

Holtenauer Straße 119

Schloßstraße 2

www.erdkorn.de