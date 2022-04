Erfolgreich arbeiten mit Feng Shui

„Mehr als 30 Jahre Selbständigkeit als Lichtplanerin waren die Grundlage für mein Feng-Shui-Studium am Deutschen Feng Shui Institut (DFSI) in Freiburg“, erzählt sie. Als Partnerin des DFSI arbeitet Sigrid Norkeweit schwerpunktmäßig im Bereich Feng Shui Business. „Spitzenleistungen brauchen ein Spitzenumfeld. Deshalb unterstütze ich Unternehmensgründer und -gründerinnen dabei, Struktur in ihre Gedankenabläufe zu bringen“, erzählt sie. Darüber hinaus hilft sie bei der Gestaltung von Geschäfts-, Büro- und Verkaufsräumen. Die Beratung beginnt stets mit einer Analyse der Ist- und der Soll-Situation. „Ich erarbeite und begleite auf Wunsch auch gerne bei der Umsetzung von Lösungsansätzen.“

Sigrid Norkeweit

Tel. 0160/96607723

www.norkeweit-fengshui.de