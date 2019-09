Seitdem können die Mitglieder von einer intensiven Betreuung im Bereich Ernährungsumstellung/-optimierung profitieren. Ein großes Thema in der Ernährung ist der erhöhte Zuckerkonsum. In nahezu jedem Produkt ist Zucker zugesetzt. Dadurch nimmt man unbewusst ca. 30 Stück Würfelzucker täglich zu sich. Mit dem figurscout-Ernährungsprogramm wird den Teilnehmern bewusst gemacht, welche Lebensmittel versteckten Zucker beinhalten. In einem individuellen Ernährungsplan werden die Zuckerfallen langfristig vermieden. Hierbei können nicht nur Gewicht und Fettanteil reduziert werden, sondern auch weitere Gesundheitsparameter wie zu hoher Blutdruck und Blutzucker gesenkt werden.

Die Erfolge sprechen für sich: Bisher haben über 100 Personen an der Ernährungsumstellung teilgenommen und im Durchschnitt in acht Wochen 9,5 kg Körpergewicht verloren. Der nächste Ernährungsinformationsabend findet am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr statt. Um eine Anmeldung, telefonisch unter 04347/7386020 oder persönlich im Studio, wird gebeten.

Exclusive Medizinisches Fitnesstraining

Müllershörn 2a, Flintbek

Tel. 04347/7386020

www.exclusive-flintbek.de