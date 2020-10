Erneut Platz 1 in Kiel

Zufriedene Kunden bestätigen es in Bewertungen immer wieder, und auch Fachzeitschriften wie die WirtschaftsWoche, Focus und jüngst auch Capital sind sich einig: Das Unternehmen Langner & Burmeister Immobilien ist ganz vorne im Ranking der heimischen Makler anzusiedeln. Jüngster Erfolg ist die erneute Auszeichnung Platz 1 in Kiel durch die Zeitschrift Capital. Bewertet wurden 2081 Immobilienmakler in 100 deutschen Städten in einem zweistufigen Testverfahren. Hier prüften Experten die Qualifikation und Prozessqualität, das Exposé und den Vertrag sowie den Service. Überall konnte das Unternehmen punkten. „Wir legen besonderen Wert auf den persönlichen, individuellen Service“, so Oliver Langner und Lasse Burmeister. „Unsere fachkundigen Mitarbeiter nehmen sich Zeit und beraten Sie kompetent und freundlich.“ Aber auch die Präsenz in der Region und gerade in Krisenzeiten mit innovativen Investitionen zu punkten, zeichnet das Unternehmen aus. So haben Langner & Burmeister in diesem Jahr eine hochwertige 3-D-Kamera angeschafft, die kontaktloses Besichtigen der Traumimmobilie ermöglicht. Damit hebt sich das Erfolgsteam von den heimischen Mitbewerbern ab und zeigt Gespür für die Zeichen der Zeit.

„Wir können auch kontaktlos für Sie da sein. Unsere Makler kennen die Besonderheiten der Region und wissen, worauf es bei der Preisfindung ankommt. Alleingänge in Sachen Immobilienverkauf sind in Tagen wie diesen nicht zu empfehlen“, so Oliver Langner. „Vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Erstgespräch oder eine Immobilienbewertung.“

Anzeige

Langner & Burmeister Immobilien

Rautenbergstraße 41, Plön

Tel. 04522/8080800

Teplitzer Allee 8, Kiel

Tel. 0431/69105400

www.langner-burmeister.de