Erneut von Focus ausgezeichnet

Denn mit Blick auf die hervorragende Service-Qualität, das einzigartig breite Leistungsportfolio und die hohen Kundenbewertungen wird deutlich, dass Oliver Langner und Lasse Burmeister mit ihrem Immobilienunternehmen in allen Maklerbereichen in der Region – und sogar deutschlandweit – weit vorne liegen. Dies wurde jetzt durch die erneute Auszeichnung zum „Top-Immobilienmakler“ von der Zeitschrift Focus weiter unterstrichen. Schon zum fünften Mal in Folge erhielt das Unternehmen im April offiziell diesen „Titel“. Damit bestätigt sich der positive Trend des Maklerbüros der letzten knapp zehn Jahre im örtlichen Markt. „Natürlich sind Auszeichnungen wie diese für uns immer noch keine Selbstverständlichkeit“, so Oliver Langner. „Wir danken dafür allen Kunden, Partnern, Maklerkollegen und vor allem unserem stetig wachsenden Team, das diese Entwicklung mit täglich herausragenden Leistungen möglich macht.“ Dabei beweisen Langner & Burmeister Immobilien immer wieder Gespür für die Zeichen der Zeit: ob mit kostenlosen Online-Bewertungsservices, kontaktfreien 3D-Immobilienbesichtigungen im Netz oder einem unabhängigen Haus- und Gartenservice für Häuser, Wohnungen oder Grundstücke. „Vor allem ist es wichtig, die sich immer verändernden Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen zu verstehen und ihnen mit optimalen Servicelösungen zu begegnen“, erklärt Lasse Burmeister. „Dabei sind für uns das persönliche Gespräch und die individuelle Preisfindung auf Basis fundierter Daten und Fakten für den Verkaufserfolg wichtige Zutaten. Alleingänge oder nur ,einfach’ und ,schnell’ ist am Ende oft kein Konzept. Vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Erstgepräch bei uns – dieses kann auch telefonisch oder als Videokonferenz stattfinden.“

