Erneut von „Focus“ ausgezeichnet

Denn mit Blick auf die hervorragende Service-Qualität und das breite Leistungsportfolio sowie die hohen Kundenbewertungen wird deutlich, dass Oliver Langner und Lasse Burmeister mit ihrem Maklerunternehmen in der Region – und sogar in Deutschland – weit vorne liegen. Dies wurde jetzt durch die erneute Auszeichnung zum „Top Immobilienmakler“ von der Zeitschrift „Focus“ weiter unterstrichen. Den Sprung in die Top-Riege zu schaffen ist gut – doch sechs Mal hintereinander top zu bleiben verrät einiges mehr über das Plön-Kieler Maklerbüro. „Es ist uns immer wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben und unseren Kunden mit Fingerspitzengefühl die besten Services rund um ihren Immobilienkauf oder Immobilienverkauf zu bieten“, so Oliver Langner. „Natürlich spielt auch unser starkes Team eine bedeutende Rolle. Deswegen gehört diesem selbstverständlich auch ein großer Teil dieser Auszeichnung – genauso wie unserer Kundschaft und unseren Partnern und Partnerinnen.“ „Beim Service gibt es für uns keine Kompromisse“, erklärt Lasse Burmeister. „Vor allem ist uns wichtig, die sich immer verändernden Bedürfnisse unserer Kundschaft zu verstehen und ihnen mit optimalen Serviceleistungen für die Vermarktung, Präsentation oder das Unterlagenmanagement zu begegnen. Und das gelingt uns seit Jahren. Ganz gleich, ob es um das Kaufen, Verkaufen oder Mieten von Häusern, Wohnungen oder Grundstücken geht. Das persönliche Gespräch und die individuelle Preisfindung auf Basis fundierter Daten und Fakten sind hierbei wichtige Zutaten für Erfolg. Vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Erstgespräch bei uns.“

