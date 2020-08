Experten für Lack und Karosserie

Mit ihrem Team setzt sie auf moderne Arbeitsverfahren und innovative Techniken. „Dazu darf die persönliche Faszination zu Autos nicht fehlen", so Scholz. In ihrem Betrieb geht es tagtäglich um Unfallinstandsetzungen, Karosseriearbeiten, Lackierungen aller Art und Beschriftungen. Dabei werden nicht nur moderne Fahrzeuge repariert, sondern auch Oldtimer restauriert. Bei jedem Auftrag steht eines im Fokus: die Zufriedenheit des Kunden. Ein besonderer Service ist die Schadenseinschätzung per WhatsApp: einfach ein aussagekräftiges Bild schicken und schon kommt eine erste Einschätzung von der Kfz-Werkstatt.

Scholz&Sohn GmbH

Stiftstraße 19, Kiel

Tel. 0431/92340,

Mobil: 0152/59530929

www.scholz-am-exer.de