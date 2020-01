„Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis", betont Bernd Hollstein, Verkaufsleiter der Hans Schütt Immobilien GmbH. „Wir stehen mit unserem Namen nicht nur seit über 80 Jahren für eine exzellente Immobilienbetreuung in Kiel, sondern engagieren uns auch ehrenamtlich in der Immobilienwirtschaft, um die Branche weiter zu professionalisieren und Impulse zu geben." Focus-Spezial „ Immobilien Atlas 2020" untersucht bundesweit die Marktgegebenheiten in den verschiedenen Regionen und listet Deutschlands Top-Maklerbüros auf. Für die Studie wurden rund 13.000 Makler des Kooperationspartners Immobilien-scout24 und aller Regionalverbände des Immobilienverbandes Deutschland IVD kontaktiert.

1936 gegründet, wird die Hans Schütt Immobilien GmbH heute in zweiter Generation von der Familie Schütt geleitet. Das Unternehmen betreut mit rund 35 Mitarbeitern private, gewerbliche sowie institutionelle Nutzer und Eigentümer mit regionalem Schwerpunkt in Norddeutschland.

Hans Schütt Immobilien GmbH

Kleiner Kuhberg 2-6, Kiel

Tel. 0431/9069-60

www.schuett.de