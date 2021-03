Fachärzte aus Kiel und Umgebung – Ihre Gesundheit im Fokus

Städtisches Krankenhaus Kiel

Das Akutkrankenhaus im Herzen von Kiel hat seinen Schwerpunkt in der Notfall- und Unfallversorgung, Geriatrie, Chirurgie, Hämatologie/ Onkologie, Urologie, Intensivmedizin, Gynäkologie und Geburtshilfe. Rund 1.900 Mitarbeitende arbeiten täglich Hand in Hand, um ihren Patienten die bestmögliche Versorgung zu ermöglichen. Dabei steht der Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt.

l | Chemnitzstraße 33, 24116 Kiel

Tel. 0431 / 169 7-0

E-Mail: info@krankenhaus-kiel.de

Friedrich-Ebert-Krankenhaus-Neumünster

Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus ist ein Akutkrankenhaus mit dem Auftrag der Schwerpunktversorgung für den Raum Neumünster und Umgebung. Hier erfahren die Patienten eine umfassende medizinische und pflegerische Versorgung auf höchstem Niveau. In den eigenen Fachkliniken ist ein großes Spektrum der medizinischen Beitreuung abgedeckt. Jährlich behandeln unsere Teams jährlich rund 26.000 Patienten voll- und teilstationär sowie mehr als 55.000 Patienten ambulant.

| Friesenstraße 11, 24534 Neumünster

Tel. 04321 / 405-0

E-Mail: info@fek.de

ZCM|N Zentrum für Chinesische Medizin und Naturheilverfahren

In der Praxis der drei Ärzte in Kiel steht der Mensch im Mittelpunkz. Ausgebildet in der Chinesischen Medizin, der westlichen Naturheilkunde und der Schulmedizin kümmern sie sich mit viel Zeit um die Gesundheit ihrer Patienten, in dem sie ihn, sein Umfeld und seine persönliche wie berufliche Situation ganzheitlich betrachten. So können Therapien entwickelt werden, die perefkt auf den Patienten abgestimmt sind.

| Lorentzendamm 45, 24103 Kiel

Tel. 0431 / 260 90 400

E-Mail: info@zcmn.de

Kriwat

Das Sanitätshaus mit Filialen in Preetz und Hamburg ist der Fuß- und Bewegungsexperte für die Region. Er versorgt seine Patienten mit Orthopädischen Einlagen, Bandagen und Orthesen, Medizinischen Kompressionsstrümpfen sowie Orthopädischen Schuhen nach Maß. Zu den Gesundheitsleistungen gehören Lauf- und Ganganalyse sowie Bike-Fitting und Rückenscan.

| Königsweg 43/45, 24114 Kiel

Tel. 0431 / 6611266

