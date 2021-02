Fachlich stets auf höchstem Niveau

Der gebürtige Kieler erklärt: „Es gibt etwa 400 rheumatologische Erkrankungen. Da sie alle mit Gelenkschmerzen einhergehen, ist es nicht einfach, sie auseinanderzuhalten. Dabei ist genau das die Voraussetzung für die richtige Therapie. Wir diagnostizieren und therapieren diese Erkrankungen.“ Unter Einsatz von modernen bildgebenden Verfahren wie MRT, PET-CT und Skelett-szintigraphie werden auch Erkrankungen sichtbar, die Patienten bisher nicht wahrnehmen konnten. In der modern ausgestatteten Praxis am Sophienblatt 1 werden Patienten aller Kassen behandelt. Dennoch kann es bei Dr. Harten genau wie bei seinen Kollegen zu Wartezeiten kommen. „Es gibt in ganz Deutschland, besonders in Schleswig-Holstein, viel zu wenig Rheumatologen. Aufgrund der Unterversorgung kommt es zu einem enormen Zulauf an Patienten.“ Patienten mit einem begründeten Verdacht auf eine entzündlich rheumatologische Erkrankung müssen vorrangig behandelt werden, da Gelenk- und Organschäden drohen. Dr. Pontus Harten, der auch Studium und Assistenzarztzeit in der Landeshauptstadt verbrachte, wurde ab 2014 fortlaufend vom Burda-Verlag in die Liste der besten Ärzte Deutschlands aufgenommen und durfte bei diversen Beiträgen in Presse, Funk und Fernsehen mitwirken. „Doch jeder Arzt ist nur so gut wie sein Team. Und ich habe ein absolutes Spitzenteam.“

