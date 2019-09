„Erleben Sie bei uns diese farbenprächtigen und wunderschönen Edelsteine und lassen Sie diese in ihrer ursprünglichen Form auf sich wirken“, so Meistergoldschmied und Inhaber Hartmut Gretenkort. Extra eingeladen ist der Opalexperte und Minenbesitzer aus Australien, Christoph Kalthaus, der Schmuckliebhabern gerne Rede und Antwort steht. Am Freitag, 20. September, um 19 Uhr, eröffnet er mit einem Diavortrag interessante Einblicke in die Welt der Opale. Die Meistergoldschmiede tresOr heißt alle Interessierten herzlich willkommen. Öffnungszeiten während der Ausstellung sind: Fr. 10 bis 20 Uhr, Sa. 10 bis 18 Uhr und So. 10 bis 16 Uhr.

tresOr Meistergoldschmiede

Holtenauer Straße 85, Kiel

Tel. 0431/91545