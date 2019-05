Nun schon seit 61 Jahren bereichert der Ellen Cleve-Kreis e.V. die Kieler Woche mit seiner Idee, Gruppen ohne Wettkampf zusammen in spielerischer, fantasievoller und anspruchsvoller Darbietung zu vereinen. Die Vorstellungen finden statt am 24.6., 20 Uhr, in der Helmut-Wriedt-Halle, am 25.6., 20 Uhr, in der Coventry-Halle und am 26.6., 19.30 Uhr, im Kieler Schloss. Der Vorverkauf läuft bereits. Karten gibt es bei Streiber, Tel. 0431/91416, und an allen bekannten Vvk-Stellen. Umrahmt wird die Veranstaltung vom 22. bis 26.6. durch die Kieler Akademie für Moderne Gymnastik, Rhythmik und Tanz, ein Workshopangebot mit Dozenten aus Amerika, Niederlande, und Deutschland in den KMTV-Hallen und im Kieler Institut für Gymnastik und Tanz. Weiterhin referiert Esther Pürgstaller am 22.6. im Rahmen des Kieler-Woche-Gymnastik-Symposiums zum Thema „Kreativität: Basis für gymnastische und tänzerische Gestaltung“ im Institut.

Ellen Cleve-Kreis e.V.

Boninstraße 10, Kiel

Tel. 0431/62140

info@kigt.de

www.kigt.de