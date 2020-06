Extratour

Nach 30 Jahren verabschiedet sich das Extratour-Team von seinen Kunden. Aufgrund des Räumungsverkaufs gibt es ab sofort das gesamte Sortiment zu Sonderpreisen. Am 29. August schließt das Outdoorgeschäft endgültig. Bis dahin heißt es noch: Outdoorbekleidung, Wanderschuhe, Zelt, Schlafsack, Isomatte, Rucksack, Kocher sowie Geschirr eingepackt und das Abenteuer kann losgehen.

Extratour

Schauenburgerstraße 36 | 24105 Kiel

Tel. 0431/577363

E-Mail: extratour@extratour-kiel.de

Forstbaumschule

Das Restaurant und Park-Café Forstbaumschule hat endlich wieder täglich geöffnet. Von 10 bis 22 Uhr können die Gäste wieder die kulinarischen Köstlichkeiten in herrlicher Biergarten-Atmosphäre genießen. Die Plätze im Außenbereich sind zu Corona-Zeiten Bedienungsplätze. Weiterhin werden die Gäste gebeten, sich mit Maske im gekennzeichneten Infobereich des Restaurants zu melden, damit die Kontaktdaten aufgenommen werden können.Der etablierte Außer-Haus-Verkauf kann natürlich weiterhin gerne in Anspruch genommen werden.

Restaurant u. Park-Café

Forstbaumschule Steen GmbH

Düvelsbeker Weg 46 | 24105 Kiel

Tel. 0431/333 496

Knutzen Angelfachmarkt

Mit seinen zwei Meeren, vielen Seen und Flüssen ist Schleswig-Holstein für Angler ein wahres Paradies und bietet ihnen unzählige Möglichkeiten, ihrem liebsten Hobby nachzugehen. Alles was es dazu braucht, bekommen Petrijünger im Knutzen Angelfachmarkt. Ob Fliegenfischen, Süßwasser-, Brandungs- oder Hochseeangeln – das traditionsreiche Fachgeschäft im Herzen Kiels hält die passende Ausrüstung für jeden Bedarf und Anspruch bereit. Gerne steht das fachkundige Team mit Rat und Tat sowie hilfreichen Expertentipps bei der Auswahl zur Seite.

Knutzen Angelfachmarkt

Adelheidstraße 22 | 24103 Kiel

Tel. 0431/6615736

Tanzschule Gemind

Warum nicht die freie Zeit dazu nutzen, um tanzen zu lernen? Das Angebot in der Tanzschule Gemind, sich mit viel Spaß zur Musik zu bewegen, ist groß. Ganz gleich ob Anfänger oder Fortgeschritten, Jung oder Alt, ob Paar oder Single, egal ob Discofox, Salsa oder Boogie – raus aus dem Alltag, rein in die Welt des Tanzes! Vorgegebene Tanzbereiche auf dem Parkett und ein ausgefeiltes Hygienekonzept geben den Besuchern in der Tanzschule Gemind ein sicheres Gefühl.

Tanzschule Gemind

Holtenauer Straße 75 | 24105 Kiel

Tel. 0431/564222

