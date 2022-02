Feuchte Wände - Kellermuff

Salzausblühungen und herabfallender Putz deuten auf nasse Wände hin – es besteht Schimmelgefahr. Methoden wie Aufgraben oder Injektion helfen nur punktuell und sind mit viel Lärm, Dreck und Folgekosten verbunden. Doch es geht auch einfacher und günstiger. Mehr als 500 Hausbesitzern von Flensburg bis Hamburg hat Bernd Franke bereits mit einem innovativen Verfahren geholfen. Zu den zufriedenen Kunden gehören auch Hausverwaltungen und sogar Bauingenieure. Die in Deutschland entwickelte IMT-Technologie schafft es, den Prozess direkt in der Wand durch einen physikalischen Trick umzukehren. Ein Sender schickt „+“-Impulse in alle Innen- und Außenwände und auch in die Sohle und kehrt hier die Kapillarwirkung um. Flüssigkeiten fließen in einem elektrischen Feld immer zu „-“ – also zur Erde. „Dieses Phänomen basiert auf Erkenntnissen eines Prof. Reus schon von 1806 und wird auch bei der Grundierung von Metallen, im kathodischen Rostschutz und in der Medizintechnik (Magnetfeldtherapie) eingesetzt“, so Bernd Franke.

An bis zu 30 Messstellen wird der Feuchterückgang kontrolliert. Innerhalb weniger Wochen verschwindet der „Kellermuff“. Acht Wochen nach Einbau des Systems erfolgt die erste Nachmessung. Wenn keine Reduktion erfolgt, greift sogar die „Geld-zurück-Zusage“. Der TÜV Nord bestätigt die Wirkung an mehreren gemeinsamen Objekten. Der Einbau erfolgt ohne Baustelle innerhalb eines Tages. An besonders stark betroffenen Wänden und bei Wasserschäden setzt Bernd Franke zusätzlich lautlose Infrarottrockner ein, die Nässe bis zu 1,50 Meter Tiefe in der Wand durch Wärme ausschwitzen und Schimmelansätze abtöten. Interessierten empfiehlt Bernd Franke das Angebot einer kostenlosen Vor-Ort-Analyse und Schadensbeurteilung: „Rufen Sie an oder schicken Sie eine Mail mit Beschreibung Ihres Schadens und einigen Bildern.“ Wer diese schwierige Zeit zu Hause genutzt hat, um seinen Keller aufzuräumen und sich dabei über Kellermuff und feuchte Wände mit Salzausblühungen und Putzabfall geärgert hat, kann sich vertrauensvoll an knoll electronic wenden. „Ihr Haus als Referenzobjekt zum Sonderpreis.“

Bernd Franke, knoll electronic

Lübecker Straße 8, Plön

Tel. 04522/2289

E-Mail: knoll-online@arcor.de