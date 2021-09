Fit in den Herbst

Sport muss Spaß machen und keine Qual sein. Ein individueller Trainingsplan ist das A und O. Mit den Trainerinnen vor Ort wird der persönliche Bedarf ermittelt. Was genau benötigt mein Körper? Ernähre ich mich gesund? Welche Übungen sind für meinem Körper gut? Auf all diese Fragen wird das Team von sportsisters eine Antwort haben. Trainieren im Team oder auch allein, alles ist hier möglich. Von Frauen für Frauen ist die Devise von sportsisters. Sicherlich sind Sie jetzt neugierig geworden. Hier kommt unser Tipp: Schauen Sie einfach am Freitag, 24. September, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr vorbei!

sportsisters

An d. Schanze 38,

24159 Kiel

Tel. 0431/54485525

www.sportsisters.de