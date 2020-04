Für viele Menschen hat sich das Arbeiten in der Corona-Krise verändert. Statt wie gewohnt morgens an den Arbeitsplatz zu fahren, wird nun von der Couch, dem Schreib- oder Esstisch aus gearbeitet. Doch was ist, wenn die nötige Ruhe fehlt? Folgende Hotels bieten ihre Zimmer als Homeoffice-Option an.