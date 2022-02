Fleischspezialitäten und italienische Köstlichkeiten

Besonders das vielfältige Angebot an Steaks von den besten Weidegründen der Welt überzeugt. Feinschmecker können sich auf besondere Steak-Schnitte wie Flat Iron Steak, Hanging Tender oder Flank Steak freuen. Daneben bietet das Steak-House auch eine feine Auswahl an Tapas an. „Ganz neu ist unser ,Tapas-Abend satt‘“, freut sich Inhaber Alexander Pokorny. „Daneben findet die Aktion ,Spare Ribs satt‘ weiterhin wie gewohnt jeden Montag statt.“ Weitere Informationen zu diesen beiden Aktionen gibt es auf der neuen Website des Steak-Houses unter www.steakhouse-nr1.de. Dort wird zu gegebener Zeit auch bekannt gegeben, wann der Mittagstisch wieder eingeführt wird. Wer es lieber italienisch mag, ist bei San Remo an der richtigen Adresse. Kiels älteste Pizzeria überzeugt nicht nur durch traditionell italienische Pizza, sondern auch mit der hauseigenen Pastamanufaktur. Wer sich bei dem vielfältigen Speisenangebot nicht entscheiden kann oder möchte, ist dienstags beim Pizza-Roulette und mittwochs beim Pasta-Roulette genau richtig. „Wenn sich die Corona-Situation bessert, möchten wir an jedem ersten Sonntag im Monat wieder unseren beliebten Brunch anbieten“, verspricht Alexander Pokorny. Informationen folgen auf der Website und den Social-Media-Kanälen.

Steakhouse Nr. 1

Preußerstraße 4-6, Kiel

Tel. 0431/568 373

www.steakhouse-nr1.de

San Remo

Dreiecksplatz 8, Kiel

Tel. 0431/567856

www.sanremo-kiel.de