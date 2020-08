Freude und Liebe zum Licht

Björn Norkeweit, ausgebildeter Elektrotechnikermeister und zusätzlich mit dem Masterdiplom Lichtplanung ausgezeichnet, ist seit drei Jahren Geschäftsführer der Firma Licht. Norkeweit und leitet das Familienunternehmen in zweiter Generation.

Anzeige

Gegründet wurde Licht. Norkeweit am 1. September 1990 von Michael und Sigrid Norkeweit, Björn ist mit dem Unternehmen sozusagen „aufgewachsen“.

Weitere KN+ Artikel

„Viele Projekte durften wir in dieser Zeit verwirklichen, viele besondere Menschen kennenlernen und viele Geschäftskontakte knüpfen – dafür sind wir sehr dankbar“, sagen Björn, Michael und Sigrid Norkeweit einstimmig.

Doch wie kann in diesen besonderen Zeiten ein Firmenjubiläum gefeiert werden? Zuerst einmal wurde die Lichtgalerie verschönert – die Wände wurden in „ Le Corbusier Farben“ gestrichen und die Ingo-Maurer-Sonderausstellung im Obergeschoss wieder eröffnet. „Mit Freude am Gestalten wurden Sonderthemen und aktuelle Trends wie ‚Homeoffice‘ oder ‚Außen ist nicht außen vor‘ in Szene gesetzt“, erzählt Björn Norkeweit. „Außerdem haben wir mit viel Emotionen ein nicht alltägliches Angebot für Sie ausgewählt: Als Symbol einer langen deutsch-italienischen Freundschaft sind die 30 von Enzo Catellani handsignierten ‚Luna‘-Kerzenhalter zu verstehen, die wir Ihnen als Besonderheit anbieten. Kommen Sie gerne vorbei, wir freuen uns auf Sie!“, ergänzen Michael und Sigrid Norkeweit. Auf Geschenke und Bewirtung für die Kunden wird verzichtet, stattdessen unterstützt Familie Norkeweit den Kinder- und Jugendzirkus Beppolino mit einer Geldspende.

Licht. Norkeweit

GmbH & Co. KG

Hamburger Landstraße 6,

Molfsee

Tel. 0431/643232

www.lichtgalerie-mn.de