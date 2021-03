Frühjahrs-Werkverkauf am Kleinen Plöner See

Das Plöner Modelabel lädt seine Kunden herzlich ein, in den Kollektionen zu stöbern und ihr ganz eigenes EO-Modell zu attraktiven Werksverkaufpreisen zu finden. Zeitlos-stilvolle Eleganz, 100 Prozent „made in Germany“, Handarbeit in höchster Qualität und Nachhaltigkeit zeichnen alle Modelle aus. Die Mitarbeiter beraten gerne, und die Inhaber beantworten im persönlichen Gespräch Fragen zur Kollektion. Die Produktion kann direkt vor Ort besichtigt werden – hier bekommen Kunden ein Gefühl dafür, wie die edlen Modelle aus feinen Naturgarnen gefertigt werden und wie ein unverwechselbares Kleidungsstück von EO design entsteht. Die Inhaber bitten die Besucher, die Covid-Verhaltensregeln einzuhalten und Anmeldetermine zu vereinbaren. Am Mittwoch, 24. März, und Donnerstag, 25. März, ist der Besuch des Werksverkaufs nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Unter Tel. 04522/789770 oder per E-Mail an info@eo.design.de gibt es persönliche Termine. Am Freitag von 10.30 bis 19 Uhr, Sonnabend von 10.30 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr ohne Anmeldung. Situationsbedingt stehen auch überdachte Außensitzplätze zur Verfügung. Aktuelle Informationen sind auf der Internetseite zu finden.

EO Design

Johannisstraße 28, Plön

Tel. 04522/789770

www.eo-design.de