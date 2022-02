Frühling trifft JoJo Mode aus zweiter Hand

„Unsere Idee war ein voller Erfolg. Die Kundinnen sind begeistert von unserem nachhaltigen Konzept, mit schöner JoJo-Mode neue Freude zu bereiten“, so Inhaberin und Modeexpertin Simone Delz. „Von daher haben wir uns entschlossen, dieses Konzept fortzusetzen. Für die neue Frühjahrs-Sommersaison suchen wir wieder gut erhaltene Kleidung sowie Taschen und Tücher, die bei uns gekauft wurden. Gerne nehmen wir Ihre JoJo-Mode Montag bis Mittwoch von 10 bis 19 Uhr entgegen und erklären Ihnen, wie alles geht. So leisten Sie einen wertschätzenden Beitrag für unsere Umwelt und machen anderen Frauen eine Freude. Nichtverkaufte Ware wird nach Absprache bei Nichtabholung nach acht Wochen an soziale lokale Einrichtungen für Frauen gespendet.“ Der Frühling kann kommen!

