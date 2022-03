Frühlingsfrische zum Anziehen

Kundinnen können die Bestseller der Frühjahrsmodelle in vielen frischen Farbnuancen von Blau, Grün und Türkis bis zu leuchtenden Magenta-Variationen, reduzierte Einzelstücke von XS bis 4XL und die beliebten, zeitlosen Kombinationen aus hochwertigen Naturgarnen entdecken. „Sie sind willkommen, in den exklusiven Kollektionen zu stöbern und Ihr ganz eigenes EO-Modell zu attraktiven Werkverkaufspreisen zu finden“, sagt das EO-Team. Zeitlosstilvolle Strick-Eleganz, 100 Prozent „made in Germany“, und Handarbeit in höchster Qualität überzeugt Inhaber und Inhaberinnen exklusiver Boutiquen in Europa und den USA, die Modelle des in Schleswig-Holstein beheimateten Unternehmens zu kaufen. Alle EO-design-Modelle und -Accessoires werden ausschließlich in der familiengeführten Plöner Manufaktur entworfen und handgefertigt. So garantiert das Label Transparenz und Nachhaltigkeit. Gerne beraten die Mitarbeitenden, und die Inhaber beantworten im persönlichen Gespräch Fragen zur Kollektion. Die Produktion kann direkt vor Ort besichtigt werden. „Bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie die edlen Modelle aus feinen Naturgarnen gefertigt werden und wie ein unverwechselbares Kleidungsstück von EO-design entsteht.“

EO-design

Johannesstraße 28, Plön

Tel. 04522/789770

www.eo-design.de