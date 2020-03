Mit frühlingsfrischen Südseefarben wie Korallenrot und Gelb, Türkis-Tönen, Blau-Abstufungen sowie Farbtönen von Weiß bis Hellgrau läutet EO-Design die warme Jahreszeit ein. Die handgearbeiteten, zeitlosen Kreationen überzeugen mit hauseigenen Mustern und Modellen im eigenen Stil. Bestseller aus Vorjahreskollektionen und exklusive Einzelstücke in Größen von S bis 3XL laden mit attraktiven Werksverkaufpreisen zum Shoppen ein. Die edlen, qualitativ hochwertigen Strickwaren werden in Handarbeit aus wertigen Naturgarnen wie Baumwolle/Microviscose und Merinowolle gefertigt, die für ein besonders angenehmes Tragegefühl sorgen. Von der transparenten, nachhaltigen Produktion – 100 Prozent „made in Germany“ – wie auch dem technisch aufwendigen Strickprozess können sich die qualitätsbewussten Käufer vor Ort selbst überzeugen. Das Designerteam beantwortet im persönlichen Gespräch gerne Fragen zur Kollektion sowie zur Produktion der Strickwaren. Präsentiert werden die unverwechselbaren Kollektionen auf internationalen Modemessen in Düsseldorf, Zürich und New York. In der quirligen Metropole fügt sich die Plöner Kollektion derzeit in ein ausgesuchtes internationales Ausstellerkonsortium der angesagten Messe „CURATE“ ein. Über die Modemessen finden die Kollektionen ihren Weg in exklusive Boutiquen in ganz Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den USA.

EO-Design

Johannesstraße 28

24306 Plön

Tel. 04522/789770