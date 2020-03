Ihre Behandlungsschwerpunkte sind Akupunktur, chinesische Phytotherapie, Kinesiologie, Akupunkturpflaster, Blutegelbehandlung, Goldakupunktur am Ohr, Futtertestung und -beratung sowie Verhaltenstherapie. Hunde, Katzen und Pferde werden vor Ort in den Praxisräumlichkeiten behandelt. Außerdem besteht die Möglichkeit, Pferde im heimischen Stall behandeln zu lassen. Am Freitag, 6. März, lädt das Team von 14 bis 18 Uhr zum Kennenlernen bei einem Umtrunk ein. Terminvereinbarungen ab dem 2. März sind zwischen 8 und 12 Uhr unter Tel. 04621/8555559 möglich.

Tierärztliche Praxis Dr. Hauswirth

Thorshammer 11, 24866 Busdorf/ Schleswig

www.susannehauswirth.de