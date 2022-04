Gartenparadies auf 1.000.000 Quadratmetern

Über 54 Anlagen auf einer Gesamtfläche von mehr als 1.000.000 Quadratmetern gehören zum Verein. Das Gelände erstreckt sich vom Südufer des Nord-Ostsee-Kanals bis an den Ortsteil Hassee. Zwei Anlagen befinden sich auf dem Gemeindegebiet von Kronshagen. „Mit etwas Wehmut betrachten wir das Vorgehen der Stadt Kiel, uns kontinuierlich Gärten wegzunehmen“, sagt Axel Zabe weiter. „Es waren einmal bis zu 10.000 Gärten, jetzt haben wir noch einen Restbestand von circa 2.400.“ Ein Großteil der Gärten sei immer Teil des Grüngürtels von Kiel gewesen – doch dieser schrumpft. „Wir hoffen, dass wir den Rest des Grüngürtels als Grünlandschaft erhalten können“, so der Vorsitzende. Man hege die Hoffnung, dass die Stadt Kiel nun mit dem Verein zusammenarbeite, sodass der erfolgreichen Vereinsarbeit in den nächsten 125 Jahren nichts im Wege steht. „Wir bitten unsere Pächter, weiterhin mit uns zusammenzuarbeiten, denn in Gemeinschaft sind wir stark. Lasst uns voller Energie in die Zukunft blicken.“ Ob es ein Sommerfest gibt, wird rechtzeitig bekannt gegeben.

