Auch Ärzte, die oftmals die MBST – die auf Basis des MRT (Bildgebungsverfahren) in den 90er-Jahren als weltweit einzige KernspinResonanz-Therapie entwickelt wurde – mit Magnetfeldtherapien gleichsetzen, können sich über die Wirkweise und die unterschiedlichsten Indikationen informieren beziehungsweise eingehend schulen lassen.

Die MBST arbeitet mit einem minimal frequenzierten Kernspinfeld, in das gezielt mittels eingestrahlter Hochfrequenzimpulse – ähnlich Radiofrequenzen – der Stoffwechsel der jeweiligen Knochen- oder Gewebezellen, zum Beispiel im Knorpel bei Arthrose, so angeregt wird, dass eine Kompletttherapie auf Jahre nachwirken kann. Die MBST bietet die Chance, die Ursache von beispielsweise auch fortgeschrittener Arthrose zu bekämpfen. So wird sie seit Jahren auch bei Leistungssportlern bei Verletzungen der Bänder, Sehnen, Muskeln oder nach Frakturen angewandt; aber auch bei Osteoporose, Knochennekrosen oder Bandscheibenproblemen ist die MBST möglicherweise die Alternative zur Operation. Schmerzfrei, nicht invasiv und ohne bekannte Nebenwirkungen liegt oder sitzt der zu Behandelnde in einem offen lautlosen Systemgerät, welches die zuvor entsprechend programmierte Behandlungskarte liest.

Das Arthrose Center bietet ebenfalls mit Termin und genauso kostenfrei Beratungen zum Repuls Tiefenstrahler an. Als einziger Hot-Spot im Norden ist die Arthrose B+D Center GmbH vom Hersteller in Österreich befugt, dieses Gerät an den Verbraucher nach entsprechender Einweisung zur Anwendung daheim zu entleihen. Das kalte pulsierende Rotlicht unterstützt bei sämtlichen Entzündungen, Rheumaerkrankungen und sonstiger Schmerzbehandlung sowie bei der Verbesserung der Wundheilung nur mittels Licht.

Als Kooperationspartner im ArthroseNetzwerk Deutschland profitiert das Arthrose Center vom Erfahrungsschatz dieser bundesweit vernetzten Ärzteschaft, die seit Jahren beide Alternativtherapien umfangreich nutzt – die Therapieverfahren werden auch in der Tiermedizin erfolgreich eingesetzt.

