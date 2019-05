Zugehörig zum ArthroseNetzwerk Deutschland wird die MBST – die einzige KernspinResonanzTherapie weltweit, die auf Basis der MRT-Technologie weiterentwickelt wurde – zunehmend auch in Kiel nachgefragt. Die MBST-KernspinResonanzTherapie kann dem Knorpelschwund nicht nur Einhalt gebieten, sie kann Knorpelmasse sogar wieder aufbauen. Diese Methode regt gezielt mittels genauestens abgestimmter Hochfrequenzen in einem minimal frequenzierten Kernspinfeld den Stoffwechsel im Knorpelgewebe an.