Die MBST-KernspinResonanztherapie ist keine Magnetfeldtherapie, sondern eine Weiterentwicklung auf MRT-Basis und arbeitet mit einem reduzierten Kernspinfeld in einem offenen System, um abgestimmte Hochfrequenzen an beeinträchtigte Zellen weiterleiten zu können – „salopp, aber bildhaft verglichen mit unhörbaren Radiofrequenzen“, die sich je nach Befund unterscheiden, ob Bänder-, Sehnen-, Muskel-, Bandscheiben-, Knochen- (bei Frakturen, Osteoporose) oder die Knorpelzellen (bei Arthrose) angesprochen werden sollen, um eine Operation gegebenenfalls vermeiden zu können, oder sie wird angewandt zur Unterstützung des Heilungsprozesses nach Unfällen. Schmerzfrei, nicht invasiv und ohne Nebenwirkungen.

In Ergänzung bietet das Arthrose Center den Repuls Tiefenstrahler an, der von der TU Wien mitentwickelt wurde. Freigegeben ab sechs Jahre, kann das kalte pulsierende Rotlicht unter bestimmten Voraussetzungen vom Verbraucher zur Selbstanwendung entliehen werden. Nur mit Licht werden an den Schmerzstellen über eine definierte Wellenlänge in der Tiefe die Entzündungsbotenstoffe gespalten und abtransportiert. Der Tiefenstrahler wird bei schwerer Entzündung des zu behandelnden Gelenkes vor einer MBST-KernspinResonanzTherapie empfohlen oder in Fällen, in denen eine MBST, entsprechend der Befundlage, nicht wirkungsvoll erscheint wie bei Entzündungsprozessen, Rheumatischen Erkrankungen, Wundheilung, Neurodermitis oder im zahnmedizinischen Bereich.

