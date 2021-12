Generationswechsel bei Knutzen

Abteilungsleiterin Ulrike Scholz hat die Gardinen- und Sonnenschutzabteilung über Jahrzehnte hinweg geleitet. „Loyalität und Hingabe für den Beruf waren für sie selbstverständlich“, so Geschäftsführer Kai Bendixen. Mit über 20 Mitarbeitenden führte sie eine der größten Abteilungen im ganzen Unternehmen. Mehr als drei Jahrzehnte war Marion Metzinger in Kiel tätig. „Als Abteilungsleiterin der Tapeten- und Farbenabteilung sowie viele Jahre als Filialleiterin hat sie alle Aufgaben mit Bravour gemeistert“, so Bendixen. Er lobt ihre Ehrlichkeit, ihren Ehrgeiz und dass sie immer das Unternehmen im Blick hatte. Auch „Topsellerin“ Ute-Verena Koppelwiser, die es nunmehr auf fast 25 Jahre Betriebszugehörigkeit gebracht hat, möchte sich nun anderen Dingen widmen. „Jeder Kunde wurde von ihr so ehrlich und gut beraten, dass am Ende alle zu Stammkunden wurden“, so Bendixen. Ihr Geheimtipp: Sie gestaltete jede Beratung so, als wäre sie für ihre eigene Wohnung. „Wir sagen allen drei Mitarbeiterinnen Danke und wünschen alles Gute!“, so Bendixen. Aber der Nachwuchs lässt nicht auf sich warten, denn Daniela Stange wird ab nächstem Jahr die Filiale leiten. Sie hat bei Knutzen gelernt und durfte die Kompetenz der Damen, die in den Ruhestand gehen, über viele Jahre kennenlernen. Daniela Stange hat ein neues, junges Team um sich und wird sich mit Fleiß und Aufrichtigkeit der Sache annehmen.

Knutzen Wohnen

Bahnhofstraße 14, Kiel

Tel. 0431/642524

www.knutzen.de