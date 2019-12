Nur noch wenige Tage verbleiben bis Heiligabend - und damit nur noch wenig Zeit, um für Freunde und Familie einzigartige Präsente zu besorgen. Wer noch Inspiration für eine liebevolle Aufmerksamkeit sucht, wird bei folgenden Unternehmen mit Sicherheit fündig:

Highlight Concerts GmbH

Mit Sitz in Kiel eine der wenigen europaweiten veranstaltenden Konzertagenturen, die Dank eines breiten Programmes an Shows und Musikveranstaltungen in der Lage sind, ein besonders vielseitiges Publikum anzusprechen, erstklassig zu unterhalten und garantiert das passende Weihnachtsgeschenk im Repertoire haben.

Highlight Concerts GmbH, Holstenbrücke 8 - 10, 24103 Kiel, 0431 - 2395220

Anton Willer GmbH & Co. KG

Jetzt ist es Zeit „DANKE“ zu sagen – mit den „kleinen Schatzkarten“ von bft Willer. Ob tanken, Auto waschen, schlemmen in Anton´s Bistro oder Shopping in einem der vielen Tankstellenshops. Die Gutscheine „Kleine Schatzkarte“ von bft Willer sind die ultimative Geschenkidee für die Lieben zum bevorstehenden Weihnachtsfest und versprechen jede Menge gute Laune.

Anton Willer GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 80/86, 24118 Kiel, 0431 - 540080

Hutmode Willer

Ein ganz besonderer Hingucker sind die in Handarbeit gefertigten Handschuhe von Roeckl aus weichem Peccaryleder. Handschuhe aus Peccaryleder sind echte Handschmeichler. Sie fühlen sich weich und samtartig an und halten dank des gestrickten Kaschmirfutters richtig warm. Das Leder der Peccarys ist äußerst selten und nicht permanent nachbeziehbar – das macht die Handschuhe zu einem einzigartigen Produkt.

Hutmode Willer, Dänische Straße 36, 24103 Kiel, 0431 - 94953