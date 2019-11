Bereits nach 30 Minuten haben die ersten Schlacke- und Schadstoffe den Körper verlassen, der Stoffwechsel wird angeregt, die Haut besser durchblutet und die Zellmembranen gereinigt. Gerade jetzt, wenn der Winter beginnt, wir wieder mehr Kleidung tragen und die Poren durch verminderte Schweißbildung weniger Flüssigkeit ausscheiden, ist es wichtig, das Nährstoffdepot, also unser Bindegewebe, zu reinigen. Der Stoffwechsel ist zur Zeit deutlich eingeschränkt, und nicht verwertbare Ernährungsbestandteile, Medikamentenrückstände, Quecksilber und andere Schlackestoffe belasten unsere Gesundheit. Die Körpergifte verursachen Müdigkeit, Leistungsabfall und beeinträchtigen das Allgemeinbefinden. Die Lebensqualität sinkt. Die Gift- und chemischen Stoffe, die wir täglich aufnehmen, lagern sich in Fettzellen und im Gewebe ab. Wer also jetzt sein Immunsystem stärken und unnötigen Ballast abwerfen möchte, kann das außergewöhnliche Fußbad zu einem „Schnupperpreis“ von 20 Euro testen (Normalpreis 40 Euro). Kommen Sie zu zweit zur Behandlung, so kostet der Test für die zweite Person 10 Euro. Dieses Angebot gilt bis zum 7. Dezember 2019. Bereits das erste Elektrolysebad zeigt, ob der Stoffwechsel in Ordnung ist oder weitere Behandlungen notwendig sind. Um Anmeldung wird gebeten.

Klaus Friebel

Praxisgemeinschaft Kronshagen

Ruhbergstraße 9

Parkplätze vor der Praxis

Tel. 0172/8373801