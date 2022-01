Gesund und fit ins neue Jahr

Aber wo fängt man an? Mit einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio? In gerade zum Jahresstart überfüllten Kursen? Oder lieber mit individuellem Kraftsport- oder Ausdauertraining? Wer 2022 den Grundstein für eine gesündere Zukunft legen will, ist bei ManuCura genau richtig. An gleich zwei Standorten in Kiel unterstützten Osteopathen und Physiotherapeuten bei der Umsetzung guter Vorsätze. Dabei geht das ManuCura-Team auf individuelle Bedürfnisse ein. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, mit einem Rundum-Check beim Osteopathen zu beginnen. Hier wird der Gesundheitszustand ganzheitlich betrachtet und gemeinsam ein individueller Fahrplan erstellt. Daran anschließen kann sich möglicherweise eine Faszientherapie oder auch ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm, das von Physiotherapeuten individuell erstellt wird. Auch wer bereits sehr fit ist und 2022 endlich den ersten Marathon laufen will, ist bei ManuCura bestens aufgehoben, denn das Team ist auf die Bedürfnisse von Sportlerinnen und Sportlern spezialisiert. Am besten vereinbart man gleich einen Termin bei:

ManuCura Suchsdorf

Eckernförder Str. 327, Kiel

Tel. 0431 / 88804566

ManuCura Ravensberg

Knooper Weg 161, Kiel,

Tel. 0431 / 66722640

www.manucura.de