Große E-Bike- Präsentation

Die Traditionsmarke Raleigh mit den britischen Wurzeln produziert in Cloppenburg in Niedersachsen und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Einige E-Bike-Modelle von Raleigh sind sogar sofort verfügbar und können ohne monatelange Bestell- beziehungsweise Wartezeiten direkt erworben werden. Am Freitag, 18. Juni, erweitert das Küstenrad seine Verkaufsfläche und präsentiert zu gewohnten Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr unter freiem Himmel eine große Auswahl an tollen E-Bikes.

E-Bike Store Küstenrad Kiel

Bahnhofstraße 37, Kiel

Tel. 0431/58091140

www.kuestenrad-kiel.de