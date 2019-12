Die richtige Ernährung steht voll im Fokus des Haustieres. Bei der Planung wurde besonders viel Wert auf die Markenvielfalt gelegt. Sauber und übersichtlich sollte der Markt sein – auch dies sind wesentliche Aspekte der Planung gewesen. Ebenso kommen die Kleintier- und Vogelbesitzer voll auf ihre Kosten. Ein tolles Sortiment erstreckt sich über viele Regalmeter für Hamster, Kaninchen, Wellensittich und Co. Eines der Herzstücke ist die Wildvogelfutterabteilung: Von Futterspendern über Nistkästen bis zu Vogelhäusern bietet Zoo & Co. Kiel-Friedrichsort alles. Auch ein kleines, aber feines Sortiment aus der Aquaristik und Terraristik ist vorzufinden. Durch die große Auswahl in der Adelheidstraße in Kiel können Kundenbestellungen innerhalb kürzester Zeit nach Friedrichsort gelangen.

Über viele Jahre hat bereits Zoofachhandel an dieser Stelle in Friedrichs-ort stattgefunden. Für Zoo & Co. Knutzen war schnell klar, dass den Friedrichsortern und den Menschen in der Umgebung kein Zoofachgeschäft fehlen darf. Marktleitung Wiebke Peters und ihre Stellvertreterin Rebecca Reemtsma freuen sich auf ihre neuen Kunden, denen sie langfristig mit einer tollen Auswahl und einer erstklassigen Beratung zur Seite stehen möchten. Zur Eröffnung erwarten die Kunden vom 11. bis 14. Dezember 11 Prozent Eröffnungsrabatt und viele Überraschungen.

Zoo Knutzen Trede & von Pein GmbH

Neue Filiale: An der Schanze 49-51

Kiel-Friedrichsort

Tel. 0431/54488565

Öffnungszeiten:

Mo., Di., Do. 9-18 Uhr,

Mi. 9-14 Uhr, Sa. 9-14 Uhr