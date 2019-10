Ältere und pflegebedürftige Menschen möchten so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben. Die Betreuungsagentur Nord ermöglicht seit sechs Jahren deutschlandweit die 24 Stunden Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause. Die professionelle Betreuung in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus ist die beste Alternative zu einem Alten-/Pflegeheim.