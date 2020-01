Alles begann Ende der 50er- Jahre mit einem Warenlager unterm Bett in der Studentenbude. Voller Tatendrang eröffnete Reza Fazel 1965 sein erstes Geschäft und blieb seinem zur Passion gewordenen Gewerbe auch nach Abschluss seines Agrarstudiums treu. Als Kind besuchte Sohn Kewan Ende der 70er seinen Vater oft in den damaligen neuen Räumen in der Kehdenstraße 18-22 (heute Sitz der PSD Bank) – für Kinder ein besonderes Spielparadies ...

Später besserte Kewan Fazel als Schüler/Student sein Taschengeld tatkräftig im Laden und bei vielen Kundenbesuchen auf. Ab 2000 trat er dann nach dem Studium in das Unternehmen ein und führte zusammen mit seinem Vater die Firmengeschicke. Mittlerweile befindet sich seit 2003 der Showroom im Sophienblatt 13-17. Nach dem traurigen Tod seines Vaters führt Kewan Fazel nun seit Mai 2016 allein das Unternehmen und blickt stolz auf 60 Jahre Tradition zurück. Und heute besuchen ihn seine Kinder im Laden und toben voller Freude wie er früher auf den Teppichstapeln.

Fazel-Teppichkunst

Sophienblatt 13, Kiel

Tel. 0431/92202

www.fazel-teppiche.de