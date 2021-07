Großer Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe

Ohne eine neue SIGNUM-Kollektion kann es auch keinen SIGNUM-Shop mehr geben, so die Erklärung für die Geschäftsaufgabe. Doch bevor im September Schluss ist, startet ab sofort ein großer Räumungsverkauf: Ob Hemden, T-Shirts, Poloshirts oder Lederjacken – diese gibt es jetzt zu Schnäppchenpreisen in gewohnt hoher Qualität. Schnell sein lohnt sich. An dieser Stelle möchte sich das gesamte Team vom SIGNUM-Shop ganz herzlich bei seinen Kundinnen und Kunden für ihre jahrelange Treue bedanken. Mit Männermode geht’s aber für alle weiter im Multilabel-Store MÄNNERSACHE(N) in der Holtenauer Straße 57.

SIGNUM-Shop Kiel

Citti-Park

Tel. 0431/64898981

www.schoene-hemden.de