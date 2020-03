„Es ist hilfreich – im Falle des Falles – die Firmenphilosophie und Persönlichkeit des Bestatters seines Vertrauens zu kennen. Wir laden Sie deshalb herzlich ein, uns am Tag der offenen Tür kennenzulernen“, bieten Heinz und Anja Beutler an. Die Experten beantworten am Sonntag, 15. März, von 10 bis 17 Uhr in der Seebestattungsgedenkstätte in Stein, Dorfring 26-30, Fragen zu allen Bestattungsdienstleistungen sowie zur Vorsorge und bieten transparente Einblicke in ihren Tätigkeitsbereich. Wertschätzung und Individualität sind die Pfeiler, auf denen die Firmenphilosophie steht. Heinz und Anja Beutler suchen daher stets gemeinsam mit den Trauernden nach der richtigen Möglichkeit, Abschied zu nehmen und so die Einzigartigkeit eines Lebens wertzuschätzen.

Beutler Bestattungen GmbH & Co. KG

Dorfring 26-30, Stein

Belvedere 1, Kiel

Wehdenstraße 8, Lütjenburg

www.beutler-bestattungen.de

www.abendfrieden.de