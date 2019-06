Nach einem Jahr fällt das Fazit überaus positiv aus: „Der Umzug hat sich gelohnt. Die Mitarbeiter haben sich in den neuen Räumlichkeiten in der Schlossstraße 2 gut eingelebt, und auch die Kunden nehmen den Standort gut an – was gar nicht so selbstverständlich ist nach über 70 Jahren am Alten Markt. Aber dank Klimatisierung, tollen Lichtverhältnissen, komfortablen Kabinen sowie dem gewohnt individuellen Service und einer Auswahl aus über 10.000 Artikeln kommt die neu entstandene Ladenfläche gut an“, resümiert Filial-Leitung Sabine Stoermer.