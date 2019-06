Entstanden ist eine minimalistische Gartenanlage, ein Ort voller Ruhe, Kraft und Poesie, der den Betrachter einlädt, zu sich zu kommen. Findlinge, wie zufällig dort vorgefunden, jedoch bewusst platziert, bestimmen den Garten. Sie bilden Inseln in einer Wasserfläche, die allerdings wie in Zen-Gärten üblich nicht wirklich vorhanden, sondern durch eine Kiesfläche dargestellt wird. Auch die Bepflanzung ist bewusst ausgewählt: Bodendecker und ausdrucksstarke Gehölze unterstreichen die Wirkung. „Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, haben wir bei der Gestaltung auch an die Insekten gedacht. Schweizerweide, Sedum, Stachelnüsschen und Fiederpolster blühen zwar eher unscheinbar, sind aber Bienenweiden, und die Zwischenräume der Steine bieten reichlich Lebensraum für die Tiere“, erläutert Dirk Christian Schröder. Wer Lust hat, den Garten zu besuchen, kann dies noch bis Mitte September tun. Die Schaugärten auf dem Gut Stockseehof sind täglich von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Übrigens gibt es auch noch drei weitere Schaugärten des mehrfach ausgezeichneten Gärtners auf dem Gelände zu entdecken.

Dirk Christian Schröder

Garten- und Landschaftsbau

Düsternbrook 8, Rastorf

Tel. 04384/1652

www.schroeder-gartengestaltung.de