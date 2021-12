Handgewebte Unikate aus Flintbek

„Ich bin fasziniert von der Vielfalt an Möglichkeiten in der Handweberei. Die gleichen Materialien ergeben mit verändertem Webmuster und anderen Farbkombinationen ein komplett neues Gewebebild”, sagt Nadia Reumann. So wird jedes Stück zum Unikat. Inspiriert von der Ostsee hat sie die aktuelle Schal-Kollektion aus Maulbeerseide in verschiedenen Blautönen gewebt, die je nach Lichteinfall changieren. „Für Schals und Loops verwende ich gerne Wildseide oder Maulbeerseide, da sich diese angenehm auf der Haut anfühlt und dadurch auch für Kratzempfindliche geeignet ist“, erklärt die Inhaberin. In Kürze wird sie einen weiteren Webstuhl mit einer Webbreite bis zu 1,80 Meter in Betrieb nehmen. Geplant sind als Erstes Kuscheldecken aus Wildseide. Besuchstermine vor Ort sind nach Vereinbarung möglich.

Flina HANDWEBEREI

Mühlenberg 4a, Flintbek

Tel. 0160/98787518

info@flina.sh

www.flina.sh