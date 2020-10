Herbst-Werkverkauf am kleinen Plöner See

Zeitlos-stilvolle Eleganz, 100 Prozent „made in Germany“, Handarbeit in höchster Qualität und Nachhaltigkeit zeichnen alle Modelle aus. In diesem Herbst und Winter zeigt EO Design besonders viel Farbe – von Blau und Azur über rötliche Nuancen bis hin zu Naturtönen. Für die kuscheligen Modelle von Größe S bis 4XL werden ausschließlich Naturgarne wie weiche Baumwollviskose oder extrafeine Merinowolle verwendet. Edle Materialien und raffinierte Schnitte machen jedes EO-Design-Kleidungsstück unverwechselbar.

Gern zeigt das Inhaberehepaar Ina und Christian Braune allen Interessierten die Produktion und heißt sie in den Räumen der malerischen „Alten Wäscherei“ willkommen. Die Inhaber bitten Besucher darum, die Covid-19-Verhaltensregeln einzuhalten. Situationsbedingt stehen auch überdachte Außensitzplätze zur Verfügung.

Anzeige

Am Donnerstag, 15. Oktober, ist der Besuch des Werksverkaufs nur nach einer vorherigen Anmeldung möglich. Unter Tel. 04522/789770 oder per E-Mail an ina.braune@eo-design.de gibt es persönliche Termine. Für Freitag bis Sonntag ist keine Anmeldung nötig. Geöffnet ist jeweils ab 10.30 Uhr. Freitag kann bis 19 Uhr geshoppt werden, am Sonnabend bis 18 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr.

Eo-Design

Johannisstraße 28

Plön

Tel. 04522/789770

ina.braune@eo-design.de

www.eo-design.de