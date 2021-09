Herbst-Werkverkauf am kleinen Plöner See

Zeitlos-stilvolle Strick-Eleganz, 100 % „made in Germany” und Handarbeit in höchster Qualität überzeugt Inhaber und Inhaberinnen exklusiver Boutiquen in Europa und den USA, die Modelle des in Schleswig-Holstein beheimateten Unternehmens zu kaufen. Geschätzt werden die im Fokus des Inhaberehepaars Ina und Christian Braune sowie des EO-Teams liegende Transparenz und Nachhaltigkeit

in der Produktion. Das Plöner Modelabel lädt ein, in den Kollektionen zu stöbern und das ganz eigene EO-Modell zu attraktiven Werksverkaufpreisen zu finden. Kuschelige Garne aus 100 % Merinowolle wie aber auch Baumwollkompositionen sorgen für ein unverwechselbares Tragegefühl. In der Modemanufaktur am kleinen Plöner See werden wieder neue Farben und Kreationen sowie Bestseller aus Vorjahreskollektionen und exklusive Einzelstücke von S bis 4XL präsentiert. Entworfen und produziert werden sämtliche Modelle im familiengeführten Unternehmen in Plön. Kompetente Beratung gibt es von

den Mitarbeitenden, und das Inhaberehepaar beantwortet gerne alle Fragen zur Kollektion im persönlichen Gespräch. Die Produktion kann direkt vor Ort besichtigt werden – so kann jeder ein Gefühl dafür bekommen, wie die Modelle aus feinen Naturgarnen gefertigt werden und wie ein unverwechselbares Kleidungsstück von EO-Design entsteht.

Am Donnerstag, 30. September, ist der Besuch des Werkverkaufs nur nach vorheriger Anmeldung telefonisch oder per E-mail an info@eo-design.de möglich. Für Freitag von 11 bis 19 Uhr, Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 12 bis 17 Uhr ist keine Anmeldung vonnöten. „Das EO-Team ist gerne für Sie da und freut sich auf Ihren Besuch”, so Inhaberin Ina Braune.

EO-Design

Johannisstraße 28, Plön

Tel. 04522/789770

www.eo-design.de