Herbstausstellung im Lampenatelier Katrin Weden

Vom 29. bis zum 31. Oktober lädt Katrin Weden zur Herbstausstellung in ihr Atelier im Postweg 3 in Ascheberg am großen Plöner See ein. Zu sehen gibt es eine große Auswahl an individuellen Tisch- und Stehleuchten und handgefertigten Schmuck aus der Goldschmiede Gudrun von Boetticher aus Nehmten.