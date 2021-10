Hochwertige Polstermöbel für jeden Bedarf

Die HMC Möbel Company präsentiert ihren Kunden und Kundinnen dabei ganze Konzepte für den Wohn-, Ess- und Schlafbereich – inklusive Accessoires, Lampen, Spiegel und Kissen. „Wer mag, kann unsere Wohnbilder komplett für die eigenen vier Wände übernehmen“, schlägt die Expertin vor. Neben qualitativ guten Polstermöbeln für das kleinere Budget liegt der Fokus auf hochwertigen Markenherstellern wie Ligne Roset und vor allem dem Polstermöbelhersteller Brühl. „Wir sind aktuell in Schleswig-Holstein der größte Stützpunkthändler von Brühl“, sagt Kristin Heim. „Die Marke Brühl steht für Design und Qualität auf höchstem Niveau. Produziert wird ‚made in Germany‘, ökologisch und nachhaltig – deshalb wurde Brühl auch als erster Polstermöbelhersteller mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.“ Ihre Kunden und Kundinnen wissen besonders die individuelle, ganzheitliche Beratung zu schätzen, sagt die Inhaberin und verspricht: „Unsere geschulten Einrichtungsberater nehmen sich gerne viel Zeit für Ihre persönlichen Bedürfnisse. Egal ob es um Polstermöbel, die passende Wandfarbe für Ihr Wohnzimmer oder eine Regalwandplanung geht.“ Auch nach dem Kauf der Möbel sind die insgesamt 14 Mitarbeitenden weiterhin für ihre Kunden und Kundinnen da. „Unser Rundum-Sorglos- Paket umfasst auch die Auslieferung und den Aufbau“, erklärt Kristin Heim. „Unser hauseigenes Monteur-Team steht den Kunden und Kundinnen jederzeit zur Seite.“ Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums warten noch bis zum 23. Oktober viele interessante Angebote – der Besuch lohnt sich in dieser Woche also ganz besonders.

